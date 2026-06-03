Photored agli incroci pericolosi di Foggia | da oggi guai doppi per chi passa con il rosso

Da oggi, due nuovi sistemi Photored sono operativi a Foggia, agli incroci di Corso Roma con Viale Ofanto e di Via Lucera con Viale Candelaro. I dispositivi sono stati installati in aree considerate particolarmente a rischio per la viabilità. Chi passa con il rosso in queste intersezioni sarà soggetto a sanzioni più severe. I sistemi monitorano il rispetto del semaforo e registrano eventuali infrazioni.

Entrano ufficialmente in funzione da oggi, 3 giugno, i due sistemi Photored installati dal Comune di Foggia agli incroci tra Corso Roma e Viale Ofanto e tra Via Lucera e Viale Candelaro, due intersezioni considerate particolarmente critiche per la viabilità cittadina e segnate, negli ultimi anni. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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