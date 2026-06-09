Floriana Natale ha ottenuto la vittoria a San Giovanni Rotondo. Fallucchi di Fratelli d’Italia ha commentato che il risultato premia l’impegno e la credibilità del candidato rispetto ad altri schieramenti. La vittoria si è concretizzata in un contesto di competizione elettorale locale. Non sono stati forniti dettagli sui numeri o sul voto, ma si evidenzia come l’esito sia stato attribuito a fattori di affidabilità percepita.

“La vittoria di Floriana Natale al ballottaggio per l’elezione a Sindaco di San Giovanni Rotondo è un risultato straordinario, destinato ad attirare l’attenzione ben oltre i confini della Capitanata”.A Dirlo la Senatrice di Fratelli d’Italia, Anna Maria Fallucchi, dopo la vittoria della candidata del centrodestra e di Progetto Futuro contro Rossella Fini, candidata del campo largo nella città di San Pio. “Questo successo nasce innanzitutto dal territorio, dall’impegno, dalla credibilità e dalla passione di Floriana Natale e della straordinaria squadra che l’ha accompagnata in questi mesi – fa sapere. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Floriana Natale vince a San Giovanni Rotondo, Fallucchi (FdI): “Impegno e credibilità premiati rispetto a contiani e campo largo”

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Floriana Natale nuova sindaca di San Giovanni Rotondo. Vince il Ballottaggio

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