Floriana Natale è la nuova sindaca di San Giovanni Rotondo

Floriana Natale ha vinto le elezioni comunali a San Giovanni Rotondo, diventando la nuova sindaca. La candidata del centrodestra, sostenuta da diverse forze politiche tra cui Forza Italia e Fratelli d’Italia, ha ottenuto un risultato superiore rispetto alla candidata del campo largo. La vittoria è stata confermata dai risultati delle urne, che hanno visto Natale in netto vantaggio sulla rivale.

. La candidata del centrodestra (sostenuta da Forza Italia, Noi Moderati-Cuore Civico, Fratelli d'Italia, In Formazione Civica e Noi Ora-Città Attiva) è in netto vantaggio sulla candidata del campo largo Rossella Fini. Quando sono state. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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SAN GIOVANNI ROTONDO (FG) Verso il voto:Infrastrutture,Agricoltura e Turismo al centro del dibattito

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