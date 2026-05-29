Una folla numerosa ed entusiasta ha accolto ieri sera Floriana Natale davanti al suo comitato elettorale in Corso Umberto I, durante una serata di ringraziamento agli elettori dopo il primo turno delle amministrative. La piazza di San Giovanni Rotondo si è riempita di sostenitori che hanno mostrato calore e partecipazione.

Nella serata di ringraziamento agli elettori dopo il primo turno delle amministrative, una folla numerosa ed entusiasta ha accolto Floriana Natale, ieri sera, davanti al suo comitato elettorale in Corso Umberto I. La Candidata sindaco della coalizione Progetto Futuro, tra abbracci calorosi, strette di mano e applausi, ha rivolto un grazie sentito alla città, confermando che il progetto è quello giusto perché “parla al cuore e alla mente della gente”. Un grazie speciale è stato rivolto alle persone che le sono accanto sin dall’inizio del suo percorso elettorale: “una squadra straordinaria fatta di donne e uomini uniti da coerenza, competenza e umanità”. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La piazza di San Giovanni Rotondo abbraccia Floriana Natale

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