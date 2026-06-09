Flash-mob a difesa del grano italiano | in Puglia produttori da tutto il Centro Sud Italia

Notizia in breve

Venerdì 12 giugno alle 10 si è svolto un flash-mob a sostegno del grano duro italiano. L’evento ha coinvolto produttori provenienti da tutte le province pugliesi e da Marche, Basilicata, Molise e altre regioni del Centro Sud. L’iniziativa ha visto la partecipazione di agricoltori che si sono riuniti per evidenziare l’importanza della produzione nazionale di grano duro. La manifestazione si è tenuta in una località non specificata.