Flash-mob a difesa del grano italiano | in Puglia produttori da tutto il Centro Sud Italia
Venerdì 12 giugno alle 10 si è svolto un flash-mob a sostegno del grano duro italiano. L’evento ha coinvolto produttori provenienti da tutte le province pugliesi e da Marche, Basilicata, Molise e altre regioni del Centro Sud. L’iniziativa ha visto la partecipazione di agricoltori che si sono riuniti per evidenziare l’importanza della produzione nazionale di grano duro. La manifestazione si è tenuta in una località non specificata.
Un grande flash-mob a difesa del grano duro italiano, con produttori provenienti non solo da tutte le province pugliesi, ma anche da Marche, Basilicata, Molise e tutto il Centro Sud: venerdì 12 giugno, alle 10.30, Cia Agricoltori Italiani di Puglia, in pieno accordo e sinergia con il livello. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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