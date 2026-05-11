Nuova spaccata in centro a Bergamo | colpita Alessandra Venturi Sabato un flash mob sul Sentierone
Nella notte, una boutique nel centro di Bergamo è stata presa di mira da una spaccata. L’attacco ha interessato il negozio Alessandra Venturi in via Spaventa. Sabato si svolgerà un flash mob sul Sentierone, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio. Nessuna informazione è stata ancora resa nota su eventuali responsabili o danni causati dall’episodio.
L’ALLARME. Nuova spaccata in centro a Bergamo: colpita nella notte la boutique Alessandra Venturi in via Spaventa. Rubate borse e scarpe. Indagini in corso, cresce la preoccupazione tra i commercianti. Sabato mattina 16 maggio un flash mob sul Sentierone. Nuova spaccata nel centro cittadino: a Bergamo in via Spaventa è stata colpita nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 maggio la boutique Alessandra Venturi. Il negozio si trova ad angolo con via Quarenghi ed è a pochi metri dal Coin: si tratta di un negozio di moda femminile, a dare l’allarme sono stati alcuni commercianti della zona che hanno notato la vetrina sfondata e hanno dato avvisato la titolare.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Notizie correlate
Leggi anche: Nuova spaccata nella notte in centro a Bergamo: colpita Alessandra Venturi in via Spaventa
Leggi anche: Ennesima spaccata in centro: colpito il negozio di Alessandra Venturi in via Spaventa