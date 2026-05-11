Nuova spaccata in centro a Bergamo | colpita Alessandra Venturi Sabato un flash mob sul Sentierone

Nella notte, una boutique nel centro di Bergamo è stata presa di mira da una spaccata. L’attacco ha interessato il negozio Alessandra Venturi in via Spaventa. Sabato si svolgerà un flash mob sul Sentierone, mentre le forze dell’ordine stanno indagando sull’episodio. Nessuna informazione è stata ancora resa nota su eventuali responsabili o danni causati dall’episodio.

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