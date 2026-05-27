Sanità flash mob del centrodestra contro l’aumento dell’Irpef in Puglia
Nella mattinata, un gruppo di esponenti del centrodestra ha organizzato un flash mob davanti al palazzo della presidenza a Bari. La protesta è stata contro l’aumento dell’Irpef regionale, approvato per coprire il deficit nel settore sanitario. I manifestanti si sono radunati in strada, esponendo cartelli e sventolando bandiere, senza bloccare il traffico o coinvolgere altre aree della città.
BARI – Lo avevano annunciato e lo hanno realizzato: gli esponenti del centrodestra regionale hanno tenuto nella mattinata odierna un flash mob di protesta a Bari, sotto il palazzo della presidenza, per contestare l’aumento Irpef regionale destinato a sanare il buco della sanità.“Errori vostri. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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