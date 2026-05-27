Sanità flash mob del centrodestra contro l’aumento dell’Irpef in Puglia

Notizia in breve

Nella mattinata, un gruppo di esponenti del centrodestra ha organizzato un flash mob davanti al palazzo della presidenza a Bari. La protesta è stata contro l’aumento dell’Irpef regionale, approvato per coprire il deficit nel settore sanitario. I manifestanti si sono radunati in strada, esponendo cartelli e sventolando bandiere, senza bloccare il traffico o coinvolgere altre aree della città.