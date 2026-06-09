Fischi al Madison Square Garden per Donald Trump durante l’inno nazionale | contestazione mentre assiste a Gara-3 delle Finals NBA
Al Madison Square Garden di New York, durante la Gara-3 delle Finals NBA, il pubblico ha fischiato al momento della comparsa sugli schermi del presidente americano mentre si eseguiva l’inno nazionale.
Clima teso al Madison Square Garden di New York, dove il presidente americano Donald Trump è stato accolto da una pioggia di fischi nel momento in cui è apparso sugli schermi dell’arena durante l’esecuzione dell’inno nazionale. L’episodio si è verificato nel corso di Gara-3 delle Finals NBA, la serie decisiva del campionato professionistico di basket nordamericano NBA Finals, che vede contrapposte le due franchigie dei New York Knicks e dei San Antonio Spurs. Trump, che si era recato nell’impianto per assistere alla sfida insieme alla sua squadra del cuore, è stato inquadrato poco prima della palla a due, proprio mentre l’inno nazionale statunitense risuonava all’interno dell’arena. In quel momento, una parte del pubblico ha reagito con fischi e contestazioni, trasformando la breve apparizione in un episodio immediatamente diventato centrale nella serata sportiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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Donald Trump Receives Loud Crowd Reaction at NBA Finals
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