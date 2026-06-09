Fischi al Madison Square Garden per Donald Trump durante l’inno nazionale | contestazione mentre assiste a Gara-3 delle Finals NBA

Da laprimapagina.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Madison Square Garden di New York, durante la Gara-3 delle Finals NBA, il pubblico ha fischiato al momento della comparsa sugli schermi del presidente americano mentre si eseguiva l’inno nazionale.

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Clima teso al Madison Square Garden di New York, dove il presidente americano Donald Trump è stato accolto da una pioggia di fischi nel momento in cui è apparso sugli schermi dell’arena durante l’esecuzione dell’inno nazionale. L’episodio si è verificato nel corso di Gara-3 delle Finals NBA, la serie decisiva del campionato professionistico di basket nordamericano NBA Finals, che vede contrapposte le due franchigie dei New York Knicks e dei San Antonio Spurs. Trump, che si era recato nell’impianto per assistere alla sfida insieme alla sua squadra del cuore, è stato inquadrato poco prima della palla a due, proprio mentre l’inno nazionale statunitense risuonava all’interno dell’arena. In quel momento, una parte del pubblico ha reagito con fischi e contestazioni, trasformando la breve apparizione in un episodio immediatamente diventato centrale nella serata sportiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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