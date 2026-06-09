Clima teso al Madison Square Garden di New York, dove il presidente americano Donald Trump è stato accolto da una pioggia di fischi nel momento in cui è apparso sugli schermi dell’arena durante l’esecuzione dell’inno nazionale. L’episodio si è verificato nel corso di Gara-3 delle Finals NBA, la serie decisiva del campionato professionistico di basket nordamericano NBA Finals, che vede contrapposte le due franchigie dei New York Knicks e dei San Antonio Spurs. Trump, che si era recato nell’impianto per assistere alla sfida insieme alla sua squadra del cuore, è stato inquadrato poco prima della palla a due, proprio mentre l’inno nazionale statunitense risuonava all’interno dell’arena. In quel momento, una parte del pubblico ha reagito con fischi e contestazioni, trasformando la breve apparizione in un episodio immediatamente diventato centrale nella serata sportiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

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© Laprimapagina.it - Fischi al Madison Square Garden per Donald Trump durante l’inno nazionale: contestazione mentre assiste a Gara-3 delle Finals NBA

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Donald Trump Receives Loud Crowd Reaction at NBA Finals

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