Firenze–Borgo S Lorenzo-Faenza Da giovedì stop treni | ci saranno i bus

Da giovedì, i treni sulla linea Firenze–Borgo S. Lorenzo–Faenza non circoleranno più, sostituiti da servizi autobus. La sospensione è dovuta a interventi di potenziamento infrastrutturale e manutenzione realizzati da Rete Ferroviaria Italiana. La durata e gli orari delle modifiche non sono stati specificati. I passeggeri sono invitati a consultare le informazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti sui percorsi alternativi.

Il giorno dello stop della linea Faentina per i lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione da parte di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) è arrivato. Le attività di cantiere interesseranno la linea Firenze - Borgo S. Lorenzo - Faenza dalla mattina dell’11 giugno al 1 luglio. "Tra Firenze Campo Marte e Faenza – spiega la nota – continua la fase di realizzazione del sistema ERTMS, il più evoluto apparato per la supervisione e per il controllo del distanziamento dei treni. Una volta completata l’installazione il sistema determinerà un miglioramento della regolarità della circolazione e della qualità del servizio. In particolare... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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