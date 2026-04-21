Treni cantiere e 80 tecnici | due mesi di lavori sulla Firenze - Pontassieve - Borgo San Lorenzo

Da firenzetoday.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 4 maggio e il 5 luglio sono in programma lavori di rinnovo dei binari sulla linea tra Firenze, Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Durante questo periodo, verranno impiegati circa 80 tecnici e gli interventi riguarderanno principalmente il cantiere ferroviario lungo questa tratta. Le operazioni prevedono l’interruzione parziale del servizio e possibili variazioni nei collegamenti tra le località coinvolte.

Dal 4 maggio al 5 luglio sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze – Pontassieve – Borgo S. Lorenzo, tra le stazioni di Pontassieve e Borgo San Lorenzo.In particolare i cantieri, come reso noto da Trenitalia, interesseranno le seguenti tratte: Pontassieve-Rufina dal 4.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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