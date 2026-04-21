Treni cantiere e 80 tecnici | due mesi di lavori sulla Firenze - Pontassieve - Borgo San Lorenzo

Tra il 4 maggio e il 5 luglio sono in programma lavori di rinnovo dei binari sulla linea tra Firenze, Pontassieve e Borgo San Lorenzo. Durante questo periodo, verranno impiegati circa 80 tecnici e gli interventi riguarderanno principalmente il cantiere ferroviario lungo questa tratta. Le operazioni prevedono l’interruzione parziale del servizio e possibili variazioni nei collegamenti tra le località coinvolte.

Dal 4 maggio al 5 luglio sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze – Pontassieve – Borgo S. Lorenzo, tra le stazioni di Pontassieve e Borgo San Lorenzo.In particolare i cantieri, come reso noto da Trenitalia, interesseranno le seguenti tratte: Pontassieve-Rufina dal 4.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Lavori sulla linea Firenze-Pisa. Pronti a due mesi di cantieri con (varie) modifiche ai treniA breve il rinnovo dei binari sulla Firenze-Pisa tra le stazioni di Empoli e il bivio di Samminiatello, dopo Montelupo Capraia procedendo verso... Treni, due mesi di lavori sulla linea pisanaDa lunedì 2 marzo fino a giovedì 30 di aprile sulla linea Firenze-Pisa, nella tratta Empoli – bivio San Miniatello e nei presi della stazione di San... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Treni, al via i lavori di rinnovo binari tra le stazioni di Pontassieve e Borgo San Lorenzo; Linea Firenze-Pontassieve-Borgo San Lorenzo, al via lavori sui binari: investimento da 24 milioni di euro; Lavori di rinnovo dei binari sulla linea Firenze–Pontassieve–Borgo. Investimento da 24 milioni; Treni, lavori sulla linea Faentina: circolazione ferroviaria sospesa per tre settimane. Treni, al via i lavori di rinnovo binari tra le stazioni di Pontassieve e Borgo San LorenzoMUGELLO – Dal 4 maggio al 5 luglio sono programmati lavori per il rinnovo dei binari sulla linea Firenze – Pontassieve – Borgo San Lorenzo, tra le stazioni di Pontassieve e Borgo San Lorenzo. In parti ... ilfilo.net La Faentina è un incubo . Treni subito in ritardo: Da Borgo a Firenze si viaggia come nel 1941Si comincia male. Anche in Mugello primo giorno di scuola e per gli studenti saliti sui convogli ferroviari che percorrono la Faentina, a Borgo San Lorenzo, San Piero a Sieve, Vaglia, è stato subito ... lanazione.it Il liberty non è solo a Borgo San Lorenzo. Ma la creatività artistica dei Chini ha lasciato segni tangibili anche in molti altri centri mugellani. Per questo ora l'Unione dei Comuni ha lanciato l'Itinerario Liberty Mugello, per andare alla scoperta dei tesori chiniani facebook