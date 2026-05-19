Guasto ai passaggi a livello tra Borgo San Lorenzo e Firenze treni sospesi e ritardi fino a un’ora

Questa mattina, un guasto a uno dei passaggi a livello lungo la tratta ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e Firenze via Pontassieve ha provocato sospensioni e ritardi nei collegamenti ferroviari. La connessione tra i due punti è stata temporaneamente interrotta, con alcuni treni che hanno subito ritardi fino a un'ora. La circolazione dei treni è stata influenzata dalla situazione, creando disagi per i pendolari che percorrevano la linea. La circolazione ferroviaria è ancora in fase di ripristino.

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Questa mattina un guasto a un gruppo di passaggi a livello lungo la tratta ferroviaria tra Borgo San Lorenzo e Firenze via Pontassieve ha causato rallentamenti e disagi alla circolazione dei treni. I passaggi a livello sono rimasti in posizione di apertura, con le sbarre alzate. Non essendoci le. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video ATR 803 029 sulla R8 10819 da PIADENA a PARMA con guasto al PASSAGGIO a LIVELLO Sullo stesso argomento Leggi anche: Caos treni, ritardi fino a 70 minuti per un guasto sulla linea Roma-Firenze