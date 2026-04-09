Entro la fine dell’anno, la Regione Emilia-Romagna adotterà una legge dedicata ai risarcimenti per i proprietari di terreni agricoli coinvolti in operazioni di tracimazione controllata delle acque durante alluvioni. La normativa riguarda coloro che subiscono danni a seguito di queste misure di gestione delle acque, e si inserisce in un quadro di interventi per affrontare i rischi legati alle alluvioni nella regione.

Imola (Bologna), 9 aprile 2026 – Entro l’anno una norma della Regione Emilia-Romagna per risarcire i proprietari dei terreni agricoli che dovessero venire utilizzati per una tracimazione controllata delle acque in caso di future alluvioni. L’ha annunciata l’altro giorno l’assessore regionale all’Agricoltura Alessio Mammi durante un incontro coi sindaci del circondario imolese e le associazioni agricole. L’assessore, spiega il Circondario, ha fornito “risposte puntuali alle sollecitazioni emerse, manifestando disponibilità ad affrontare le criticità evidenziate e illustrando alcuni provvedimenti, in corso , che rispondono ai problemi posti”.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alluvioni, tracimazioni controllate: in Emilia-Romagna legge entro l’anno per i risarcimenti

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Imola, l’assessore regionale: Alluvione e tracimazioni controllate, entro l’anno una norma per risarcire i proprietari dei terreniEntro l’anno una norma della Regione Emilia-Romagna per risarcire i proprietari dei terreni agricoli che dovessero venire utilizzati per una ... corriereromagna.it