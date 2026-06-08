La legge regionale sul fine vita in Emilia Romagna sarà approvata entro l’estate. La proposta è stata ufficializzata dalla maggioranza in Viale Aldo Moro e sarà sottoposta al voto dell’Assemblea legislativa. La legge è definita “solidissima” e a prova di ricorso. Nessun dettaglio sui contenuti specifici o sulle procedure, ma l’approvazione è prevista entro i prossimi mesi.

Bologna, 8 giugno 2026 – Eccola, la legge regionale sul fine vita. La maggioranza in Viale Aldo Moro ha messo la proposta nero su bianco e il documento sarà approvato dall’ Assemblea legislativa entro l’estate. "Un passo avanti significativo", secondo Pd, Avs, Movimento 5 stelle e Civici con de Pascale, per "disciplinare le modalità organizzative e procedurale di accesso al suicidio medicalmente assistito". "Riteniamo sia solidissima, una legge a prova di ricorso ", tuonano i consiglieri. Spiccano tra le novità la rimodulazione delle tempistiche, con la decisione di "non indicare in modo perentorio i tempi" spiega il civico Giovanni Gordini,... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Legge sul fine vita in Emilia Romagna. “Solidissima, a prova di ricorso. L’ok entro l’estate”

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