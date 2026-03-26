Nel primo pomeriggio di oggi, un incendio ha coinvolto il tetto di una casa in via Per Appiano a Bulgarograsso. Le fiamme hanno interessato circa 100 metri quadrati di copertura, generando molto fumo. Sette persone si trovavano all’esterno dell’abitazione al momento dell’incendio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Fiamme poco prima delle 13 in via Per Appiano: cinque squadre dei vigili del fuoco al lavoro, danni al sottotetto e locali temporaneamente inagibili Fumo e fiamme nel primo pomeriggio di oggi a Bulgarograsso, dove un incendio ha colpito il tetto di un’abitazione in via Per Appiano. L’allarme è scattato intorno alle 12.50 e sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco arrivate dalla sede centrale di Como e dai distaccamenti di Appiano Gentile e Lomazzo. Il rogo ha interessato circa cento metri quadrati di copertura, provocando danni anche al sottotetto. Nessuna persona è rimasta coinvolta, ma per le conseguenze legate all’acqua utilizzata durante lo spegnimento è stato necessario interdire temporaneamente alcuni locali degli appartamenti sottostanti, in attesa delle verifiche di sicurezza. 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Bulgarograsso, incendio sul tetto: 100 metri quadrati in fiamme, sette persone fuori casa

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