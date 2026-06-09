Festa di San Giovanni perchè viene definita la Notte delle Streghe?

Il 24 giugno si tiene la festa di San Giovanni, nota anche come la Notte delle Streghe. Questa data segna il compleanno di Giovanni Battista, unico santo, insieme alla Vergine Maria, celebrato sia per la nascita che per il martirio. La notte tra il 23 e il 24 giugno è tradizionalmente associata a riti e credenze popolari, che collegano questa notte a pratiche di magia e stregoneria.

Da millenni il 24 giugno si celebra la festa di San Giovanni. Giovanni Battista è l’unico Santo, insieme alla Vergine Maria, di cui si celebra il giorno della nascita terrena (il 24 giugno appunto), oltre a quello del martirio (il 29 agosto). Tra le due date, però, quella più usata per la venerazione è la prima. LEGGI ANCHE: — Piazza San Pietro, nella balaustra manca un apostolo? La stranezza notata da pochi >> Nella notte tra il 23 e il 24 giugno proprio a San Giovanni in Laterano si svolgeva una grande festa. Era una delle principali festività popolari più sentite a Roma per festeggiare San Giovanni Battista, protettore dalla cattiva sorta. 🔗 Leggi su Funweek.it

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