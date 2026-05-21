La pelle, con i suoi due metri quadrati di superficie, ospita migliaia di fibre nervose e un elevato numero di neuroni. Questa complessa rete sensoriale permette di percepire stimoli tattili, termici e dolorosi, collegandosi con il sistema nervoso centrale. Per questa ragione, la pelle viene spesso definita come il “terzo cervello”. La presenza di queste strutture nervose evidenzia quanto la pelle svolga un ruolo fondamentale nel nostro sistema sensoriale e di comunicazione con l’ambiente esterno.

LA CUTE E’ IL TERZO CERVELLO La cute e’ il terzo cervello per il numero dei neuroni e per le migliaia di fibre nervose, sensoriali presenti nei due metri quadrati della nostra superficie cutanea. Il cervello cranico e la cute hanno una medesima origine embriologica nell’utero materno, derivano entrambi dall’ectoderma. La cute ha nella sua struttura mirabili processi che raccontano la storia della evoluzione del corpo umano. CUTE GIORNO e NOTTE La cute e’ diversa tra il giorno e la notte. Il sistema cutaneo e’ composto da cellule dotate di una grande vitalità e rigenerazione. Il ciclo completo di rigenerazione cellulare dell’epidermide (turnover) avviene in circa 20-28 giorni. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - La pelle non è solo pelle: ecco perché viene definita il terzo cervello

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