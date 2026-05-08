Sondaggi cala il centrodestra | è al livello più basso dal 2022 Campo largo avanti di due punti ma Vannacci è decisivo
Secondo i sondaggi recenti, il centrodestra si trova al livello più basso dall’inizio del 2022, registrando un calo significativo. Il “campo largo” di centrosinistra, che include anche i partiti di renziani e +Europa, continua a crescere e ora ha un vantaggio di due punti rispetto all’altra coalizione. Un elemento che sembra influenzare questa dinamica è la presenza di un candidato, Vannacci, considerato decisivo in questa situazione.
Un calo netto del centrodestra, che scende al livello più basso dal 2022. Mentre il “campo largo” di centrosinistra (con i renziani e +Europa) continua a crescere e ormai è stimato in vantaggio di due punti sullo schieramento opposto. È quanto emerge dalla nuova Supermedia dei sondaggi politici degli ultimi 15 giorni, realizzata come ogni settimana dall’istituto YouTrend per l’agenzia Agi. I dati mostrano una perdita di consensi per tutti i partiti che sostengono il governo Meloni: a calare di più è la Lega, che cede lo 0,7% in due settimane scendendo dal 7,3 al 6,6%. Giù di quattro decimali anche Fratelli d’Italia, stimata al 27,8%, mentre Forza Italia si assesta all’ 8,2% (-0,1).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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