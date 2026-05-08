Sondaggi cala il centrodestra | è al livello più basso dal 2022 Campo largo avanti di due punti ma Vannacci è decisivo

Secondo i sondaggi recenti, il centrodestra si trova al livello più basso dall’inizio del 2022, registrando un calo significativo. Il “campo largo” di centrosinistra, che include anche i partiti di renziani e +Europa, continua a crescere e ora ha un vantaggio di due punti rispetto all’altra coalizione. Un elemento che sembra influenzare questa dinamica è la presenza di un candidato, Vannacci, considerato decisivo in questa situazione.

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Un calo netto del centrodestra, che scende al livello più basso dal 2022. Mentre il “campo largo” di centrosinistra (con i renziani e +Europa) continua a crescere e ormai è stimato in vantaggio di due punti sullo schieramento opposto. È quanto emerge dalla nuova Supermedia dei sondaggi politici degli ultimi 15 giorni, realizzata come ogni settimana dall’istituto YouTrend per l’agenzia Agi. I dati mostrano una perdita di consensi per tutti i partiti che sostengono il governo Meloni: a calare di più è la Lega, che cede lo 0,7% in due settimane scendendo dal 7,3 al 6,6%. Giù di quattro decimali anche Fratelli d’Italia, stimata al 27,8%, mentre Forza Italia si assesta all’ 8,2% (-0,1).🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sondaggi, cala il centrodestra: è al livello più basso dal 2022. Campo largo avanti di due punti, ma Vannacci è decisivo Notizie correlate Sondaggi politici, il centrodestra crolla al 43,8%: è il livello più basso dal 2022Il centrodestra crolla al 43,9% il livello più basso dall'insediamento del governo Meloni. Sondaggi politici, cala il centrodestra ma scende anche il campo largo: Fratelli d’Italia ai minimi, cresce il PdLa media dei sondaggi della settimana mostra un arretramento della maggioranza e un calo più contenuto dell’opposizione. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Sondaggi politici, Meloni in calo mentre il campo largo minaccia il centrodestra; Sondaggi politici, centrosinistra ancora in vantaggio, il centrodestra cala al 44,6%: i voti ai partiti; Il sondaggio: Avs si avvicina a Forza Italia. E il centrodestra continua a scendere; Sondaggi politici: giù il centrodestra, cresce il vantaggio del campo largo. FdI sotto il 28%. Sondaggio Dire-Tecnè: si riduce la distanza tra centrodestra e centrosinistraIl quadro che emerge del sondaggio realizzato da Tecnè per l'agenzia Dire con interviste effettuate il 5 e 7 maggio. dire.it Sondaggi politici: giù il centrodestra, cresce il vantaggio del campo largo. FdI sotto il 28%L’ultima Supermedia evidenzia l’ulteriore discesa della coalizione di maggioranza con la Lega che perde lo 0,7% e Fratelli d’Italia lo 0,4%. Il Movimento 5 Stelle sale di 4 decimali e trascina il cent ... msn.com L’“effetto Vannacci” entra nel dibattito politico: sondaggi, consenso e tensioni nel centrodestra Da figura considerata da molti un fenomeno mediatico destinato a esaurirsi rapidamente, Roberto Vannacci è diventato in pochi mesi uno dei nomi più discussi dell facebook Gli espertoni nei talk show italiani, invece di preoccuparsi per il riarmo tedesco (dove sta) con #Afd primo partito nei sondaggi, evocando il fantasma nazista(che capisco)si dovrebbero preoccupare delle politiche economiche di quel partito che distruggerebb x.com