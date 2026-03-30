I sondaggi recenti mostrano che il centrodestra conserva un margine di vantaggio nei consensi elettorali, ma evidenziano anche una criticità legata alla presenza o meno di un determinato movimento politico. La partecipazione di un leader e del suo partito potrebbe influenzare in modo significativo l'esito delle prossime elezioni, lasciando aperto il dibattito sulla compatibilità tra i vari gruppi della coalizione.

I primi sondaggi post-referendum confermano che il centrodestra mantiene un vantaggio nei consensi, ma evidenziano una criticità che potrebbe rivelarsi decisiva: senza l’ingresso di **Roberto Vannacci** e del suo movimento Futuro nazionale nella coalizione, la vittoria non è più scontata. Le rilevazioni di **Nando Pagnoncelli** per il *Corriere della Sera* segnalano una flessione di Fratelli d’Italia dal 28% al 26,7%, compensata solo in parte dalla crescita di Forza Italia, al 9,5%, mentre la Lega resta stabile al 6,3%. Tra le opposizioni, cresce il Partito democratico, al 22%, e il Movimento 5 Stelle, al 14,2%. Un riequilibrio interno, più che uno spostamento complessivo dei consensi, che lascia intuire quanto pesi l’eventuale esclusione di Futuro nazionale. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Senza Vannacci il centrodestra rischia di perdere: i sondaggi lo confermano

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