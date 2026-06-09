Famiglia nel bosco perizia finale | Auspicabili nuove condizioni per il rientro a casa dei bambini

I giudici del Tribunale hanno un mese di tempo per decidere sul caso di una famiglia nel bosco, dopo la perizia finale. La relazione suggerisce che potrebbero essere create nuove condizioni per il ritorno dei bambini a casa. La decisione sarà presa entro la scadenza, ma ancora non è stata annunciata una sentenza definitiva. La situazione riguarda l’affidamento e le condizioni di vita dei minori coinvolti.

È stata depositata al Tribunale per i minorenni dell’Aquila la perizia finale della consulente tecnica d’ufficio sul caso della famiglia del bosco. In circa 50 pagine, che integrano la prima stesura di 196 pagine e le controdeduzioni di parte di circa 300, la psichiatra Simona Ceccoli difende il lavoro svolto durante i test psicologici, insieme con la collega Valentina Garrapetta, nei confronti di Nathan Birmingham e Catherine Trevallion, la coppia di coniugi che chiede il ricongiungimento con i tre figli minori (due gemelli di 6 anni e una bimba di 8 anni). Nel documento, la psichiatra replica alle criticità rilevate da Tonino Cantelmi e Martina Aiello, i periti di parte della famiglia, difendendo l’operato complessivo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Famiglia nel bosco, oggi perizia psichiatrica sui genitori - Vita in diretta 13/02/2026

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Famiglia bosco: perizia finale, auspicabili nuove condizioni per rientro a casa reddit

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