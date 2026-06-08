Depositata la perizia finale sul caso della ' famiglia del bosco' | Si auspica il rientro a casa dei bimbi
È stata depositata al tribunale per i minorenni dell’Aquila la perizia finale sulla famiglia del bosco. La consulente tecnica d’ufficio ha concluso l’incarico, evidenziando l’auspicio di un rientro a casa per i bambini. La documentazione sarà ora valutata dai giudici prima di eventuali decisioni future. Nessuna comunicazione ufficiale sulle tempistiche o sui contenuti specifici della perizia è stata resa pubblica.
È stata depositata al tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio sul caso della ‘famiglia del bosco’. Un documento di circa 50 pagine, che integra la prima stesura e le controdeduzioni, nel quale la psichiatra difende il lavoro svolto durante i. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Famiglia nel bosco, la perizia finale: «Bambini immaturi e con deficit educativo»
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