Depositata la perizia finale sul caso della ' famiglia del bosco' | Si auspica il rientro a casa dei bimbi

Notizia in breve

È stata depositata al tribunale per i minorenni dell’Aquila la perizia finale sulla famiglia del bosco. La consulente tecnica d’ufficio ha concluso l’incarico, evidenziando l’auspicio di un rientro a casa per i bambini. La documentazione sarà ora valutata dai giudici prima di eventuali decisioni future. Nessuna comunicazione ufficiale sulle tempistiche o sui contenuti specifici della perizia è stata resa pubblica.