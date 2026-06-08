Depositato il documento conclusivo della consulente del Tribunale. Ora i giudici dovranno decidere sul futuro dei figli di Nathan Trevallion e Cate Birmingham. Per mesi la vicenda della cosiddetta famiglia del bosco ha diviso esperti, politica e opinione pubblica. Ora, però, uno dei passaggi più attesi dell’intero procedimento è finalmente arrivato. La consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli ha depositato al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila la relazione finale richiesta dai giudici: cinquanta pagine che chiudono la fase peritale e aprono quella delle decisioni. Un documento destinato a pesare sulle prossime valutazioni del Tribunale e che contiene un elemento destinato ad attirare l’attenzione di chi segue la vicenda sin dall’inizio: l’auspicio di un ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Famiglia del bosco, la frase chiave nella perizia finale: ‘Favorire il ritorno dei bambini a casa’

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Famiglia nel bosco, disposta perizia psichica per i genitori - Vita in diretta 23/12/2025

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La mia famiglia vuole che io faccia da DM per loro. Cosa faccio?? reddit