Famiglia del bosco la frase chiave nella perizia finale | ‘Favorire il ritorno dei bambini a casa’
Nella perizia finale depositata dal consulente del Tribunale, la frase chiave è “favorire il ritorno dei bambini a casa”. Il documento, che analizza la situazione familiare, dovrà essere valutato dai giudici prima di prendere una decisione sul futuro dei figli di due genitori coinvolti. La consulente ha evidenziato l’obiettivo di reintegrare i minori nel contesto familiare, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche o sullo stato attuale delle relazioni.
Depositato il documento conclusivo della consulente del Tribunale. Ora i giudici dovranno decidere sul futuro dei figli di Nathan Trevallion e Cate Birmingham. Per mesi la vicenda della cosiddetta famiglia del bosco ha diviso esperti, politica e opinione pubblica. Ora, però, uno dei passaggi più attesi dell’intero procedimento è finalmente arrivato. La consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli ha depositato al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila la relazione finale richiesta dai giudici: cinquanta pagine che chiudono la fase peritale e aprono quella delle decisioni. Un documento destinato a pesare sulle prossime valutazioni del Tribunale e che contiene un elemento destinato ad attirare l’attenzione di chi segue la vicenda sin dall’inizio: l’auspicio di un ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
Famiglia nel bosco, disposta perizia psichica per i genitori - Vita in diretta 23/12/2025
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La mia famiglia vuole che io faccia da DM per loro. Cosa faccio?? reddit