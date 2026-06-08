Famiglia del bosco la frase chiave nella perizia finale | ‘Favorire il ritorno dei bambini a casa’

Da notizieaudaci.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nella perizia finale depositata dal consulente del Tribunale, la frase chiave è “favorire il ritorno dei bambini a casa”. Il documento, che analizza la situazione familiare, dovrà essere valutato dai giudici prima di prendere una decisione sul futuro dei figli di due genitori coinvolti. La consulente ha evidenziato l’obiettivo di reintegrare i minori nel contesto familiare, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni specifiche o sullo stato attuale delle relazioni.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Depositato il documento conclusivo della consulente del Tribunale. Ora i giudici dovranno decidere sul futuro dei figli di Nathan Trevallion e Cate Birmingham. Per mesi la vicenda della cosiddetta famiglia del bosco ha diviso esperti, politica e opinione pubblica. Ora, però, uno dei passaggi più attesi dell’intero procedimento è finalmente arrivato. La consulente tecnica d’ufficio Simona Ceccoli ha depositato al Tribunale per i Minorenni dell’Aquila la relazione finale richiesta dai giudici: cinquanta pagine che chiudono la fase peritale e aprono quella delle decisioni. Un documento destinato a pesare sulle prossime valutazioni del Tribunale e che contiene un elemento destinato ad attirare l’attenzione di chi segue la vicenda sin dall’inizio: l’auspicio di un ricongiungimento familiare nell’interesse dei minori. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

famiglia del bosco la frase chiave nella perizia finale 8216favorire il ritorno dei bambini a casa8217
© Notizieaudaci.it - Famiglia del bosco, la frase chiave nella perizia finale: ‘Favorire il ritorno dei bambini a casa’
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Famiglia nel bosco, disposta perizia psichica per i genitori - Vita in diretta 23/12/2025

Video Famiglia nel bosco, disposta perizia psichica per i genitori - Vita in diretta 23/12/2025

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Depositata la perizia finale sul caso della 'famiglia del bosco': "Si auspica il rientro a casa dei bimbi"

Leggi anche: Famiglia nel bosco, ritorno dei bambini a casa: la notizia è arrivata

Temi più discussi: Famiglia nel bosco, nessun illecito dai pm: archiviata l'inchiesta; Famiglia nel bosco, nessuno illecito dai pm: archiviata l'inchiesta; La famiglia nel bosco: così un dramma è diventato un circo; Famiglia nel bosco, cosa è successo davvero? Dai funghi alla casa famiglia, il caso che divide l’Italia.

famiglia del famiglia del bosco laFamiglia del bosco, depositata la perizia finale: si auspica il rientro a casa dei bambiniIl punto più importante è nelle conclusioni. La relazione non vuole sostenere che i bambini debbano restare in istituto e non esprime una posizione contraria al loro ritorno in famiglia. Anzi, la ... affaritaliani.it

famiglia del famiglia del bosco laFamiglia bosco: perizia finale, auspicabili nuove condizioni per rientro a casaÈ stata depositata oggi al Tribunale per i minorenni dell'Aquila la perizia finale della consulente tecnica d'ufficio sul caso della 'famiglia del bosco'. (ANSA) ... ansa.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web