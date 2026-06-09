La perizia finale sulla famiglia del bosco è stata depositata al Tribunale dei Minorenni. La relazione riguarda i tre bambini, due gemelli di 6 anni e una bambina di 8, e punta a favorire il loro ricongiungimento. La vicenda coinvolge una coppia anglo-australiana e i loro figli, con un iter giudiziario ancora in corso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS La relazione conclusiva consegnata al Tribunale dei Minorenni. Nuovo capitolo nella complessa vicenda giudiziaria che coinvolge la cosiddetta “famiglia del bosco”, la coppia anglo-australiana e i loro tre figli, due gemelli di 6 anni e una bambina di 8 anni. La consulente tecnica d’ufficio, la psichiatra Simona Ceccoli, ha depositato presso il Tribunale per i Minorenni dell’Aquila una relazione conclusiva di circa cinquanta pagine, nella quale ribadisce la correttezza del lavoro svolto e affronta le osservazioni formulate dalla difesa dei genitori. Il documento rappresenta un passaggio importante nell’iter che dovrà portare i giudici a decidere sul futuro dei minori e sull’eventuale ritorno all’interno del nucleo familiare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Famiglia del bosco, depositata la perizia finale: si punta al ricongiungimento dei tre bambini

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Famiglia del bosco depositata la perizia finale

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