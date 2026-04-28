Il prossimo 3 maggio si svolgerà la quinta edizione del Gran Premio di Miami di Formula 1. La Ferrari, che ha partecipato alle precedenti quattro edizioni, non è ancora riuscita a ottenere una vittoria in questa gara. Dopo quattro anni di piazzamenti vari, la squadra si prepara a scendere in pista con l’obiettivo di migliorare il proprio rendimento. La corsa si svolge sul circuito cittadino della città statunitense.

Domenica 3 maggio 2026 assisteremo alla quinta edizione del Gran Premio di Miami di F1, un evento in cui la Ferrari deve ancora imporsi. D’altronde parliamo di un appuntamento nato solo quattro anni fa, dunque in un periodo in cui la Rossa non è propriamente stata dominante o vincente. Per la verità, nel 2022 Charles Leclerc si batté per il successo, dovendo alfine inchinarsi a Max Verstappen pur essendo partito dalla pole position. Quella è stata però l’unica volta in cui una vettura bardata col Cavallino Rampante ha davvero lottato per affermarsi. Gli anni dispari, ovvero il 2023 e il 2025, sono stati totalmente anonimi. Nel primo caso Carlos Sainz quantomeno si attestò ai piedi del podio, dodici mesi orsono invece le Rosse fecero da comparse.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - F1, i precedenti della Ferrari a Miami. “Buona la quinta” per le Rosse, dopo quattro anni di piazzamenti?

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