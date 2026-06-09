L’Arena Festival porta spettacoli e musica all’aperto nel Barton Park di Perugia, con eventi programmati durante tutta l’estate. La manifestazione propone una serie di spettacoli sotto le stelle, coinvolgendo artisti e compagnie teatrali. Gli eventi si svolgono in diverse date, offrendo intrattenimento dal vivo a pubblico di tutte le età. La programmazione comprende rappresentazioni teatrali, concerti e altre esibizioni, tutte organizzate nel rispetto del calendario estivo della città.

L’estate di Perugia si colora di arte, musica e spettacolo dal vivo con l’Arena Festival, la manifestazione che da venerdì 12 a domenica 28 giugno torna al Barton Park con un cartellone integrato di concerti, laboratori e interventi d’autore, destinati a una platea ampia e diversificata, in linea con le migliaia di persone che scelgono il parco come luogo d’incontro, relax e cultura. “Suoni e Sapere“ è il titolo di questa seconda edizione, promossa dalla Fondazione Barton in collaborazione con Mea Concerti e incentrata sulla figura del divulgatore musicale, del ricercatore e del docente come mediatori tra pubblico, conoscenze e pratiche sonore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Estate al Barton Park . Spettacoli sotto le stelle con l’Arena Festival

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Estate a Perugia, il Barton Park lancia L'Arena Festival: concerti, ospiti, eventi. Tutto il programmaDal 12 al 28 giugno, al Barton Park di Perugia si svolge l’Arena Festival, evento estivo dedicato a musica, arte e spettacoli dal vivo.

Un'estate di spettacoli e folklore sotto le stelle con Tasso Goethe: concerti, dj set e mercatiniDurante l'estate, l'associazione Tasso Goethe organizza una serie di eventi che si svolgono nelle aree di viale Tasso e piazza Sacco e Vanzetti.

Temi più discussi: Estate a Perugia, il Barton Park lancia L'Arena Festival: concerti, ospiti, eventi. Tutto il programma; Estate al Barton Park . Spettacoli sotto le stelle con l’Arena Festival; Arena Festival 2026, al Barton Park tra musica, spettacolo e grandi ospiti; I danni del fumo sui giovani: martedì se ne parla al Barton Park.

Perugia, il Barton Park accende l’estate con Galimberti, Nazzi, Bruzzone e BattistaNewTuscia - PERUGIA - Umberto Galimberti, Roberta Bruzzone, Cristiano De André, Stefano Nazzi, Maurizio Battista e K-Pop Tribute a invadere l'arena del Barton Park di Perugia per il filone estivo dell ... newtuscia.it

Barton Park, successo per la primavera/estate 2024Si è chiusa con un brindisi in volo, a 50 metri di altezza a bordo dello Sky Moon, la stagione di eventi primavera/estate 2024 al Barton Park di Perugia. Una stagione intensa, partecipata da tutta la ... ansa.it