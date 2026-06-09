Estate al Barton Park Spettacoli sotto le stelle con l’Arena Festival

Da lanazione.it 9 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Arena Festival porta spettacoli e musica all’aperto nel Barton Park di Perugia, con eventi programmati durante tutta l’estate. La manifestazione propone una serie di spettacoli sotto le stelle, coinvolgendo artisti e compagnie teatrali. Gli eventi si svolgono in diverse date, offrendo intrattenimento dal vivo a pubblico di tutte le età. La programmazione comprende rappresentazioni teatrali, concerti e altre esibizioni, tutte organizzate nel rispetto del calendario estivo della città.

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L’estate di Perugia si colora di arte, musica e spettacolo dal vivo con l’Arena Festival, la manifestazione che da venerdì 12 a domenica 28 giugno torna al Barton Park con un cartellone integrato di concerti, laboratori e interventi d’autore, destinati a una platea ampia e diversificata, in linea con le migliaia di persone che scelgono il parco come luogo d’incontro, relax e cultura. “Suoni e Sapere“ è il titolo di questa seconda edizione, promossa dalla Fondazione Barton in collaborazione con Mea Concerti e incentrata sulla figura del divulgatore musicale, del ricercatore e del docente come mediatori tra pubblico, conoscenze e pratiche sonore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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