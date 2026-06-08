Estate a Perugia il Barton Park lancia L' Arena Festival | concerti ospiti eventi Tutto il programma
Dal 12 al 28 giugno, al Barton Park di Perugia si svolge l’Arena Festival, evento estivo dedicato a musica, arte e spettacoli dal vivo. La manifestazione prevede concerti e ospiti vari, con un programma ricco di eventi nel cuore verde dell’Umbria.
Dal 12 al 28 giugno torna al Barton Park di Perugia l’Arena Festival, la manifestazioneestiva che celebra il connubio tra arte, musica e spettacolo dal vivo nel cuore verde dell’Umbria.L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Barton in collaborazione con Mea Concerti, propone un insieme di. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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