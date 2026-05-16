Un' estate di spettacoli e folklore sotto le stelle con Tasso Goethe | concerti dj set e mercatini

Da riminitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'estate, l'associazione Tasso Goethe organizza una serie di eventi che si svolgono nelle aree di viale Tasso e piazza Sacco e Vanzetti. Il calendario comprende concerti di musica dal vivo, dj set, mercatini e spettacoli che richiamano il folklore romagnolo. Questi appuntamenti sono pensati come momenti di incontro e socializzazione per la comunità locale, offrendo spazi aperti dedicati alla musica, alla cultura e alla condivisione tra i partecipanti.

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Tornano gli eventi promossi dall’associazione Tasso Goethe con un calendario di iniziative che spazia tra musica dal vivo, folklore romagnolo, dj set e mercatini, valorizzando le aree di viale Tasso e piazza Sacco e Vanzetti come luoghi di socialità, scoperta e condivisione.Musica, karaoke e. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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