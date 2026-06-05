Dal 5 al 7 giugno, una popstar britannica e un attore inglese hanno passato tre giorni tra Palermo e Bagheria per celebrare le nozze, che sono state ufficializzate civilmente a Londra il 31 maggio.

Perché il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner - celebrato civilmente a Londra sabato 31 maggio all'Old Marylebone Town Hall, lo stesso registro civile dove dissero sì Paul McCartney e Linda Eastman, Ringo Starr e Barbara Bach - è un'opera di grande discrezione. Tre giorni, due città, oltre duecento ospiti, e una sola indicazione agli organizzatori: che nessuno veda nulla. Costo stimato dell'operazione, un milione e mezzo di euro. Le troupe del Times, del Sun e del Daily Mail intanto sono in città da giorni. Si appostano in barca per carpire un'inquadratura dal mare. Gli uomini della sicurezza intimidiscono chiunque tenti di fotografare anche solo le mura esterne di Villa Igiea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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© Vanityfair.it - Dua Lipa, Callum Turner e le nozze lunghe tre giorni a Palermo: il romanzo che li ha uniti, il concerto di Elton John e il fantasma del Gattopardo

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Dua Lipa and Callum Turner share a cute moment at the Elton John Oscars Party!

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Palermo in gran fermento per le nozze di #DuaLipa e #CallumTurner x.com

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