"Elle come Luana", è il tributo che il Comune di Carmignano dedica a Luana D’Orazio, la giovane operaia morta sul lavoro, nell’ambito delle iniziative per commemorare l’82° anniversario dei partigiani caduti l’11 giugno 1944, a Poggio alla Malva. Nel pomeriggio di domani, alle 17.30, al Centro didattico di Artimino, in via della Chiesa, è in programma il recital di Ugo De Vita, con la collaborazione di Emma Marazzo, madre di Luana. A cinque anni dalla sua morte, avvenuta il 3 maggio 2021, in un’azienda di Montemurlo, Carmignano, in un evento promosso dall’Osservatorio nazionale per i diritti civili del teatro e le arti, nel contesto delle celebrazioni per l’11 Giugno, s’interroga sul tema della sicurezza sul lavoro, della sua dignità, dei diritti dei lavoratori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Elle come Luana" e il suo sorriso. Ricordando tutti i morti sul lavoro

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