A Firenze si terrà un evento dedicato a ricordare Luana D’Orazio, la giovane operaia di 22 anni che ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nell’azienda tessile di Oste di Montemurlo il 3 maggio 2021. L’iniziativa, intitolata “Elle come Luana”, si propone di mantenere vivo il ricordo della giovane e di sensibilizzare sull’importanza della sicurezza sul lavoro.

Firenze, 8 aprile 2026 – Per non dimenticare Luana D’Orazio, la giovane di 22 anni tragicamente deceduta il 3 maggio 2021 a seguito di un incidente sul lavoro nell’azienda tessile dove lavorava a Oste di Montemurlo. Si svolgerà al Palazzo degli Affari di Firenze, lunedì 13 aprile alle 18, l’ evento no profit “Elle come Luana”, ideato da Ugo De Vita. L’iniziativa nasce dal progetto di un Comitato denominato “Osservatorio Nazionale per i Diritti Civili del Teatro e le Arti”. La vicenda della sfortunata ragazza ha scosso profondamente l’opinione pubblica, riportando al centro del dibattito nazionale il tema della sicurezza sul lavoro e della tutela dei diritti dei lavoratori, troppo spesso messi a rischio e trasformando il ricordo in una domanda aperta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Elle come Luana”, a Firenze l’evento per non dimenticare la giovane operaia morta sul lavoro

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