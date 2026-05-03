Il 3 maggio 2021 si è verificata la morte di Luana D’Orazio, una giovane operaia rimasta vittima di un incidente sul lavoro in una fabbrica di Montemurlo. Da allora, ogni anno, si ricorda questa tragedia che ha coinvolto molte persone e ha portato all’attenzione il tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel frattempo, si sono susseguite altre tragedie simili, tra cui quella di una donna, mamma Emma, che continua a sostenere iniziative e commemorazioni.

Cinque anni fa, il 3 maggio 2021, Luana D’Orazio perse la vita, straziata dall’orditorio a cui lavorava in una fabbrica di Montemurlo. Aveva soltanto 22 anni ed era già mamma di un bambino di cinque anni. Quella tragica morte ha colpito l’Italia intera, Luana è diventata il simbolo delle morti sul lavoro e sua madre Emma Marrazzo da allora, con grandissimo coraggio, si batte per la sicurezza sul lavoro. Una tragedia che ha particolarmente sconvolto la comunità locale: Luana abitava a Le Querci, frazione di Pistoia al confine con Agliana che fa parte della parrocchia di Spedalino, nel comune di Agliana. Proprio nella chiesa di Spedalino venne celebrato il funerale di questa giovane vittima del lavoro, alla quale ne sono seguite, purtroppo, tante altre nonostante ogni volta si parli di prevenzione, controlli e responsabilità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Morire sul lavoro, tragedia infinita. Elle come Luana, l’omaggio poetico. E mamma Emma non si ferma mai

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"NON SI PUÒ MORIRE COSÌ NEL 2026 ,SIAMO.ANCORA NELL'INCIVILTÀ, RANDAGI OVUNQUE ,ABBANDONATI ,CUCCIOLI IN PESSIME CONDIZIONI ,CAGNE PADRONALI CHE PARTORISCONO IN CONTINUAZIONE ,VIVIAMO NELL'INCIVILTÀ PIU ASS - facebook.com facebook

Mi fa morire quando dicono "gli altri campionati". E in realtà intendono la Premier. Gli altri campionati sono inesistenti: la Liga è uno spareggio, Bundes e Ligue 1 sono tornei meno competitivi della Primavera. Poi le big sono big per davvero ma se parliamo di x.com