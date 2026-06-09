Un sistema di droni intercettori è stato impiegato a circa 2000 km di distanza per colpire un obiettivo aereo. Si tratta di droni intercettori dal costo di circa 2000 dollari, usati invece di missili tradizionali. La tecnologia permette di intercettare e abbattere droni nemici a lunga distanza senza ricorrere a armi convenzionali. La strategia mira a ridurre i costi e aumentare la capacità di difesa contro minacce aeree a grande raggio.

📋 Punti chiave Come può un pilota abbattere droni a 2000 chilometri di distanza? Perché usare intercettori da 2000 dollari invece di missili tradizionali? Come proteggere gli operatori dai colpi russi senza spostarli dal fronte? Quali conseguenze avrà la produzione di 10.000 droni al mese sulla guerra? 📌 In Breve Costo Sting tra 1000 e 2500 dollari con produzione di 10000 unità mensili Tasso di successo intercettazioni tra l'80 e il 90 percento Sistema Hornet Vision Ctrl permette controllo 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Droni intercettori a 2000 km: la nuova difesa asimmetrica in Ucraina

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Ukrainian Interceptor Drones Eyed by U.S. to Counter Iranian Threat in Gulf

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