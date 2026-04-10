Il presidente ucraino ha annunciato in un'intervista che i sistemi di difesa ucraini sono stati impiegati per intercettare e distruggere droni iraniani Shahed nel Medio Oriente. È la prima volta che le forze ucraine usano i loro sistemi in questa regione, e ha confermato che alcuni droni sono stati abbattuti. La notizia arriva in un momento di crescente tensione tra le parti coinvolte nella regione.

Per la prima volta i sistemi di guerra e i sistemi intercettori ucraini sono stati usati in Medio Oriente per abbattere droni iraniani Shahed Lo ha annunciato in un’intervista al Financial Times il presidente ucraino Volodymyr Zelensky: “Li abbiamo distrutti? Sì, li abbiamo distrutti”. La tecnologia di Kiev, all’avanguardia per quanto riguarda l’abbattimento di droni per l’esperienza sul campo nel conflitto contro la Russia, sarebbe stato usato in “diversi Paesi del Golfo” che ospitano infrastrutture militari americane. tgcom24.mediaset.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: “intercettori ucraini usati per abbattere droni iraniani”

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