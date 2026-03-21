Le reti da pesca contro i droni di Putin e la difesa a basso costo dell’Ucraina

In alcune zone dell’Ucraina orientale, dove si registrano frequenti attacchi russi, sono stati installati reti da pesca sopra le strade. Queste strutture sono state messe in opera per ostacolare i droni di Putin, che vengono usati per sorveglianza e attacchi. La difesa adottata dall’Ucraina si basa su soluzioni a basso costo e facilmente riproducibili sul campo.

In alcune strade dell’Ucraina orientale, soprattutto nelle zone più esposte agli attacchi russi, si vedono reti da pesca sospese sopra l’asfalto. Formano una specie di copertura leggera, quasi invisibile, che trasforma le carreggiate in corridoi protetti. Servono a fermare i droni. Le eliche si impigliano nella maglia e il velivolo si blocca o esplode prima di colpire il bersaglio. È una dinamica che dice molto di questa guerra. Perché la resistenza di Kyjiv non passa solo da missili da milioni di euro e sistemi sofisticati in grado di elaborare enormi quantità di dati: è fatta anche di strumenti rudimentali, adattati sul campo. Il senatore Ivan Scalfarotto ha depositato un disegno di legge per promuovere la cessione volontaria delle reti da pesca dismesse alle forze ucraine. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Le reti da pesca contro i droni di Putin, e la difesa a basso costo dell’Ucraina Articoli correlati Ucraina, le notizie di oggi: i dubbi sui droni contro la residenza di Putin, la riunione dei leader Ue, i “350mila morti russi” in 10 mesiRoma, 30 dicembre 2025 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky torna a definire 'bugie' le dichiarazioni del Cremlino su un presunto attacco di... Ucraina, Mosca accusa: “Droni di Kiev contro la residenza di Putin. Trump: “Sono molto arrabbiato”Sul clima di ottimismo espresso da Stati Uniti e Ucraina a seguito dell’atteso vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, irrompe... Una raccolta di contenuti su Le reti da pesca contro i droni di... Argomenti discussi: Ragnatela di resistenza Le reti da pesca contro i droni di Putin, e la difesa a basso costo dell’Ucraina. Così le reti da pesca fantasma diventano una risorsaReti fantasma che non soffocano più i fondali, ma generano energia: è questa la prospettiva aperta da «Green Plasma», la tecnologia in grado di trattare fino a 100 chilogrammi di plastica marina non ... corriere.it Nuova vita per le vecchie reti da pescaUna vecchia rete da pesca può tornare a vivere, invece di finire in discarica o, peggio, in mare. Reti in circolo è il nome del progetto guidato da Legambiente Marche che punta a rendere più ... rainews.it