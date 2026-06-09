Una nave NATO ha abbattuto un drone in Lituania. I droni sono stati rilevati anche in Lettonia e Moldavia, dove sono stati segnalati interventi militari. Le interferenze russe sono state indicate come causa di alterazioni nelle rotte dei velivoli. In Lituania, il pilota francese ha ricevuto ordini di abbattere il drone dopo averlo individuato. Non sono stati resi noti dettagli sulle comunicazioni o le procedure adottate durante l'operazione.

? Domande chiave? In Breve Due droni precipitano in Lettonia e Moldavia durante attacchi ucraini verso la Russia. Due droni ucraini sono precipitati tra la Lettonia e la Moldavia durante una serie di massicci attacchi lanciati da Kiev contro obiettivi situati in territorio russo. L’episodio ha coinvolto direttamente le zone di confine dei Paesi baltici e ha generato una risposta militare senza precedenti in Lituania, dove un caccia francese appartenente alle forze NATO ha abbattuto un velivolo senza pilota. Dinamiche dell’incidente e interferenze elettroniche nei Paesi baltici. Il governo lettone ha confermato l’accaduto senza però indicare la provenienza esatta del drone caduto nel proprio territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Droni in Lettonia e Moldavia: la NATO abbatte un velivolo in Lituania

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