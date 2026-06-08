Tensione in Lettonia | aereo Nato abbatte drone nei cieli del Paese

Notizia in breve

Un aereo della NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lettonia. Il ministero della difesa del Paese ha spiegato che il drone stava sorvolando l’aria nazionale e che l’azione si è resa necessaria dopo un episodio di guerra elettromagnetica russa. Non sono stati riportati danni o feriti. La presenza di forze NATO nella regione è stata rafforzata nelle ultime settimane.