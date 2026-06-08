Tensione in Lettonia | aereo Nato abbatte drone nei cieli del Paese
Un aereo della NATO ha abbattuto un drone nei cieli della Lettonia. Il ministero della difesa del Paese ha spiegato che il drone stava sorvolando l’aria nazionale e che l’azione si è resa necessaria dopo un episodio di guerra elettromagnetica russa. Non sono stati riportati danni o feriti. La presenza di forze NATO nella regione è stata rafforzata nelle ultime settimane.
Il ministero della difesa di Riga ha dichiarato che il mezzo sorvolava lo spazio aereo del Paese "a seguito di una guerra elettromagnetica russa". In risposta all'incidente, l'esercito lettone ha reso noto di aver rafforzato le capacità di difesa aerea lungo il confine orientale, schierando unità aggiuntive. Intanto, un attacco ucraino a un treno passeggeri in Crimea ha causato la morte del macchinista Momenti di altissima tensione questa mattina inLettonia. Il ministero della difesa di Riga ha annunciato che un cacciaNatodella missione Baltic Air Policing “ha abbattutoun droneche sorvolava i cieli del Paese sopra la regione di Latgallia a seguito di unaguerra elettromagnetica russa“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Notizie e thread social correlati
Drone nello spazio aereo della Lettonia abbattuto dagli aerei NatoUn drone è stato abbattuto dagli aerei della NATO nel cielo sopra le regioni orientali della Lettonia, vicino ai confini con Russia e Bielorussia.
Lettonia: “La Nato ha abbattuto un drone nel nostro spazio aereo”. Mosca: “Colpito un treno passeggeri in viaggio verso la Crimea, ucciso macchinista”La Nato ha abbattuto un drone nel cielo della Lettonia, secondo le autorità locali.
Temi più discussi: C'è una guerra di droni sopra il Baltico. E Putin ormai vede nemici ovunque; In Lettonia la Nato abbatte un drone ucraino ritenendolo russo; Tensione nei cieli europei: Nato e Russia a un passo dalla guerra.
Radio1 Rai. . A seguito di una guerra elettromagnetica russa, un aereo della NATO ha abbattuto questa mattina, intorno alle 09:20, un drone che stava sorvolando la Lettonia. Lo riportano le forze armate lettoni diramando un avviso per una potenziale min facebook
In Lettonia la Nato abbatte un drone ucraino ritenendolo russoConflitti - I paesi baltici offrono il loro spazio aereo per attacchi alla Russia? - L'abbattimento di un drone in Lettonia da parte di un aereo della Nato solleva la complessa questione dei rischi ai ... peacelink.it
Ucraina, il conflitto si allarga: droni russi colpiscono una centrale in Estonia e sconfinano in LettoniaNon solo tensione in Medio Oriente, ora anche il fronte russo-ucraino inizia a surriscaldarsi: un drone proveniente dallo spazio aereo russo ha colpito, la scorsa notte, alle 3.43 locali, la ciminiera ... affaritaliani.it