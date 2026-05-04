Internazionali di tennis Roma 2026 dove vederli in tv | canali streaming e partite in chiaro

Gli Internazionali di tennis di Roma 2026 si svolgono al Foro Italico, attirando l’attenzione degli appassionati di tennis. L’evento si terrà nel corso della stagione sulla terra rossa e sarà visibile in diretta televisiva sui canali dedicati, oltre che in streaming online. Le partite in chiaro saranno trasmesse durante tutto il torneo, che coinvolge giocatori di livello internazionale.

Gli Internazionali BNL d’Italia 2026 tornano protagonisti al Foro Italico, confermandosi uno degli appuntamenti più attesi della stagione sulla terra rossa. Migliaia di appassionati seguiranno il torneo dagli spalti, ma saranno milioni anche gli spettatori davanti alla tv per non perdere le sfide con protagonisti Jannik Sinner e le altre stelle del circuito. Per quanto riguarda la copertura televisiva, il torneo maschile ATP Masters 1000 sarà trasmesso integralmente sui canali di Sky Sport. Gli abbonati potranno seguire tutte le partite anche in streaming tramite Sky Go e NOW. Inoltre, l’intero torneo ATP sarà disponibile online anche su Tennis TV.🔗 Leggi su Funweek.it

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