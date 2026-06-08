Dove vedere i Mondiali di calcio 2026 in tv | il calendario delle partite in chiaro e non

Il torneo si svolgerà dal 8 giugno al 19 luglio 2026, con le partite che si terranno in 16 stadi distribuiti in tre paesi. La fase a gironi inizierà il 8 giugno, mentre la finale è prevista per il 19 luglio. La trasmissione sarà visibile in chiaro in alcune nazioni e su piattaforme a pagamento in altre. Il calendario completo con le date e gli orari delle partite è stato ufficializzato.

Roma, 8 giugno 2026 - Il conto alla rovescia per i Mondiali di calcio del 2026 è vicino alla sua conclusione. La competizione più attesa dagli appassionati e più ambita dai calciatori è in procinto di cominciare, nella sua edizione più grande di sempre. Il numero di partite sarà enorme, a fronte delle poche settimane nelle quali si svolgerà il torneo. Gli incontri saranno infatti centoquattro, suddivisi negli stadi di Canada, Messico e Stati Uniti. Di queste, 35 saranno trasmesse in chiaro, mentre tutte le dirette esclusive saranno affidate a Dazn, che coprirà l'intero pacchetto di match. Quali partite saranno trasmesse in chiaro. La Rai ha ottenuto di poter trasmettere in chiaro 35 partite delle 104 previste, che andranno tutte in onda su Rai 1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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