Il progetto del caccia europeo franco-tedesco è stato dichiarato fallito a causa di divergenze tra Airbus e Dassault. La disputa tra le due aziende ha impedito la conclusione dello sviluppo e della produzione del velivolo. Le negoziazioni tra le parti si sono interrotte, portando alla decisione di non proseguire con il progetto. La fine dell'iniziativa si basa su difficoltà tecniche e divergenze strategiche tra i partner coinvolti. La notizia è stata comunicata ufficialmente dalle autorità coinvolte nel programma.

Il fallimento era stato in qualche modo anticipato dalle indiscrezioni dei mesi scorsi. Oggi, ad ufficializzarlo ci hanno pensato fonti del governo tedesco: il progetto del caccia europeo costruito in partnership tra Francia e Germania attraverso i loro colossi dell’aviazione Airbus e Dassault è definitivamente fallito. L’aereo da combattimento Fcas (Future Combat Air System), quindi, non vedrà mai la luce. Rivelazioni giornalistiche sostenevano che il “ tradimento ” fosse opera di Friedrich Merz, più interessato al progetto curato da Italia, Regno Unito e Giappone (Global Combat Air Programme). Ed è proprio da Berlino che arriva l’annuncio... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il caccia europeo franco-tedesco non verrà mai prodotto: progetto fallito a causa dello scontro tra Airbus e Dassault

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