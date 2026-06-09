Debutto da record per il primo motoraduno di Reggio Calabria | oltre 1.500 centauri in città
Oltre 1.500 motociclisti hanno partecipato al primo motoraduno di Reggio Calabria, riempiendo le strade della città con il suono delle loro moto. L’evento si è svolto in due giorni, durante i quali il centro è stato completamente invaso dai motori. La presenza di così tanti centauri ha trasformato la città in una vera e propria capitale del motociclismo, attirando appassionati da diverse zone.
Il rombo di oltre 1.500 moto ha invaso Reggio Calabria, trasformando per due giorni la città nella capitale del motociclismo. Un debutto da record per il 1° motoraduno Città di Reggio Calabria, che ha richiamato migliaia di appassionati provenienti da diverse regioni, confermandosi fin dalla. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie e thread social correlati
Torna “2 Wheels 4 Benefit”. Il motoraduno benefico organizzato per i bambini del Salesi, attesi 500 centauri circaDopo una pausa, ritorna il motoraduno benefico organizzato dall’associazione “2 Wheels 4 Benefit”, che quest’anno conta la partecipazione di circa...
Reggio Calabria, Meloni in città: debutto istituzionale allo StrettoLa premier è arrivata questa mattina a Reggio Calabria e ha partecipato al suo primo incontro istituzionale nello Stretto.
Temi più discussi: I big della musica italiana e la stella Kamrad accendono piazzale Roma: debutto da record per Riccione Music City; Debutto da record in Nazionale A per l'ex biancazzurro Silvio Baldini; Box office Italia, il ritorno di Scary Movie vale un debutto da 1,9 milioni di euro; Huawei Pura X Max: il debutto da record del pieghevole di lusso.
Dopo il debutto da record a Lignano e una serie di sold out negli stadi italiani, il tour degli anni ’90 fa tappa a Bari: attesa per lo show evento tra musica, nostalgia e scenografie immersive facebook
Debutto da record in Nazionale A per l'ex biancazzurro Silvio Baldini ift.tt/A41pUBR ift.tt/RxYzMSX x.com
Previsioni del Box Office per il Weekend: MICHAEL ($25.2M, -34%) e IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 ($24.9M, -40%) si sfideranno per il primo posto; OSSSESSIONE ($9.5-14.5M) in tendenza per un altro debutto horror chiacchierato reddit
Debutto da record per l’Ironman 70.3: vincono Driesen e HerzogEsordio da incorniciare per l’IRONMAN 70.3 Alghero, che domenica ha portato in Sardegna quasi 2.900 atleti provenienti da decine di Paesi, confermando fin ... algheroeco.com
Huawei Pura X Max: il debutto da record del pieghevole di lussoHuawei Pura X Max: debutto da record per lo smartphone pieghevole di lusso. Scopri vendite, specifiche e dove acquistarlo. xiaomitoday.it