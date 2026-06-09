Debutto da record per il primo motoraduno di Reggio Calabria | oltre 1.500 centauri in città

Notizia in breve

Oltre 1.500 motociclisti hanno partecipato al primo motoraduno di Reggio Calabria, riempiendo le strade della città con il suono delle loro moto. L’evento si è svolto in due giorni, durante i quali il centro è stato completamente invaso dai motori. La presenza di così tanti centauri ha trasformato la città in una vera e propria capitale del motociclismo, attirando appassionati da diverse zone.