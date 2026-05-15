Torna 2 Wheels 4 Benefit Il motoraduno benefico organizzato per i bambini del Salesi attesi 500 centauri circa
Dopo una pausa, ritorna il motoraduno benefico organizzato dall’associazione “2 Wheels 4 Benefit”, che quest’anno conta la partecipazione di circa 500 motociclisti. L’evento si svolge ad Ancona e si rivolge a sostenere le attività della Fondazione Ospedale Salesi Ets, con particolare attenzione ai bambini ricoverati nel dipartimento Materno infantile dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. L’iniziativa si svolge in modo tradizionale, riunendo appassionati di moto per una giornata dedicata alla solidarietà.
ANCONA – Torna anche quest’anno il motoraduno benefico organizzato dall’associazione “2 Wheels 4 Benefit” a sostegno delle attività della Fondazione Ospedale Salesi Ets per i piccoli ricoverati presso il dipartimento Materno infantile dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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