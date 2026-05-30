Reggio Calabria Meloni in città | debutto istituzionale allo Stretto

Da ameve.eu 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La premier è arrivata questa mattina a Reggio Calabria e ha partecipato al suo primo incontro istituzionale nello Stretto. È stata accompagnata dai ministri della Difesa e degli Esteri. La visita ha previsto un sopralluogo nelle aree centrali, con l’obiettivo di valutare interventi sulla viabilità urbana per migliorare la sicurezza. La viabilità sarà modificata con nuove rotatorie e divieti di sosta temporanei.

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? Punti chiave Chi accompagnerà la Premier insieme ai ministri Crosetto e Tajani?. Come cambierà la viabilità urbana per garantire la massima sicurezza?. Perché la visita si collega direttamente al vertice in Montenegro?. Quali impatti avrà l'incontro tra Meloni e il nuovo sindaco?.? In Breve Proclamazione del sindaco Francesco Cannizzaro prevista per il 4 giugno a Reggio Calabria.. Partecipazione ai vertici UE-Balcani a Tivat, Montenegro, alle ore 15:00 del 5 giugno.. Presenza confermata dei ministri Guido Crosetto e Antonio Tajani sul lungomare Falcomatà.. Celebrazione del 212° anniversario dei Carabinieri con massime misure di sicurezza urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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