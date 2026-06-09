Dario Candela ha concluso il XVI Festival di Musica da camera con un concerto intitolato “La Musica Voce dello Spirito”. Sul palco del Salone degli Specchi di un palazzo storico, il pianista ha eseguito brani di Granados e Chopin, attirando l’attenzione del pubblico presente. La serata si è svolta senza interruzioni, con Candela che ha portato avanti la performance con grande attenzione e sensibilità.

In disaccordo con la definizione di musica “impressionista” con la quale Granados viene spesso identificato, Candela ha affrontato queste gradevoli pagine di musica spagnola con un efficace e perfetto equilibrio melodico, evidenziando quel tratto popolare di cui sono caratterizzate, attraverso un’esecuzione intima, coinvolgente e perfetta. Dello stesso autore è stato proposto subito dopo il celebre “Allegro de concierto” che fu scritto nel 1903 per gli allievi del Conservatorio di Madrid: è caratterizzato da uno stile virtuosistico che impegna non poco l’abilità dell’esecutore, tuttavia nel corso del brano vengono esplorate sonorità più pacate, che ritroviamo nella splendida Danza lenta, che rimanda ad una profonda e intima spensieratezza, frutto della bravura virtuosistica che Candela ha trasmesso così bene, ad un concentratissimo pubblico presente. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Dario Candela chiude il XVI Festival di Musica da camera e conquista l’attenzione del pubblico in sala

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