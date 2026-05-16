Note d’autore in sala consiliare Il concerto di musica da camera
Martedì 12 maggio, la sala consiliare di Masi Torello ospiterà un concerto di musica da camera, segnando un ritorno di eventi culturali in un contesto pubblico. L'iniziativa prevede l'esecuzione di brani scelti da musicisti professionisti, con un programma che coinvolge diversi strumenti e composizioni. L'ingresso sarà gratuito e l’evento si rivolge a un pubblico di tutte le età, offrendo un’occasione di approfondimento musicale in un ambiente raccolto e intimo.
La grande cultura torna protagonista a Masi Torello. Martedì 12 maggio, la sala consiliare di piazza Cesare Toschi si è trasformata in un raffinato palcoscenico per un evento di altissimo profilo, nato dalla sinergia tra l’amministrazione comunale e Pro Loco, in collaborazione con il Conservatorio Girolamo Frescobaldi di Ferrara. I giovani interpreti — Isabella Perpich, Vittorio Nanetti, Marco Remelli, Luca Talassi e Giovanni Bergamasco — hanno incantato la platea con un programma di straordinario valore tecnico ed emotivo: il quartetto per archi in la minore opera 132, di Ludwig van Beethoven e il Quintetto per pianoforte e archi in mi bemolle maggiore opera 44, di Robert Schumann. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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