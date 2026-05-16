Note d’autore in sala consiliare Il concerto di musica da camera

Martedì 12 maggio, la sala consiliare di Masi Torello ospiterà un concerto di musica da camera, segnando un ritorno di eventi culturali in un contesto pubblico. L'iniziativa prevede l'esecuzione di brani scelti da musicisti professionisti, con un programma che coinvolge diversi strumenti e composizioni. L'ingresso sarà gratuito e l’evento si rivolge a un pubblico di tutte le età, offrendo un’occasione di approfondimento musicale in un ambiente raccolto e intimo.

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