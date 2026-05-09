Maggio all’insegna della musica da camera con le anteprime del Verona Piano Festival
A maggio si apre con le anteprime del Verona Piano Festival, un evento che da tredici anni anima la scena culturale della provincia di Verona durante i mesi estivi e autunnali. Il festival propone un calendario di musica da camera, integrando performance di artisti e musicisti dedicati alla musica classica. La manifestazione si svolge in diverse location, coinvolgendo il pubblico in un percorso musicale che unisce talento e tradizione.
Scalda i motori il Verona Piano Festival, cartellone di eventi che da 13 anni a questa parte allieta i mesi estivi e autunnali, a Verona e provincia, con il connubio vincente tra musica classica e arte. E che in vista dell'edizione numero 14, al via con una serata-evento il prossimo 8 giugno a.🔗 Leggi su Veronasera.it
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