Danilo Corazza | Un' estate per far vivere Civita Castellana poi rivediamo il piano delle opere con nuovi progetti

Alle 16:30 è arrivata la conferma dei risultati elettorali a Civita Castellana, portando il Partito Democratico a festeggiare con entusiasmo. Danilo Corazza ha annunciato che l'estate sarà dedicata a far vivere la città, con un piano delle opere che sarà rivisto in autunno con nuovi progetti. La sede del partito si è riempita di sostenitori, trasformandosi in un punto di ritrovo per i festeggiamenti.

L'aria della vittoria si respirava già da ore ma la certezza matematica, arrivata intorno alle 16,30, ha trasformato la sede del Partito democratico di Civita Castellana, in via San Gratiliano, in una vera e propria succursale della Festa dell'Unità. Elettori e candidati consiglieri hanno. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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