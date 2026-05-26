Elezioni Civita Castellana 2026 i risultati definitivi | ballottaggio tra Danilo Corazza e Claudio Parroccini
A Civita Castellana si svolgerà un ballottaggio tra il vice sindaco uscente di Fratelli d’Italia e un candidato del centrosinistra. Le elezioni si terranno il 7 e l’8 giugno, dopo i risultati definitivi delle prime consultazioni. Nessun altro candidato ha superato la soglia necessaria per evitare il secondo turno. I due sfidanti si confronteranno alle urne per ottenere la maggioranza dei voti e guidare il municipio.
Civita Castellana va al ballottaggio: il 7 e l'8 giugno si sfideranno alle urne il vice sindaco uscente di Fratelli d'Italia Claudio Parroccini e il candidato dem Danilo Corazza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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