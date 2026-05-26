Elezioni Civita Castellana 2026 i risultati definitivi | ballottaggio tra Danilo Corazza e Claudio Parroccini

Notizia in breve

A Civita Castellana si svolgerà un ballottaggio tra il vice sindaco uscente di Fratelli d’Italia e un candidato del centrosinistra. Le elezioni si terranno il 7 e l’8 giugno, dopo i risultati definitivi delle prime consultazioni. Nessun altro candidato ha superato la soglia necessaria per evitare il secondo turno. I due sfidanti si confronteranno alle urne per ottenere la maggioranza dei voti e guidare il municipio.