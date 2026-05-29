Civita Castellana | equilibri fragili tra Corazza e Parroccini

A Civita Castellana, il voto si decide tra Corazza e Parroccini. Corazza cerca un sostegno decisivo per vincere, mentre lo strappo tra Giampieri e Parroccini rischia di indebolire il centrodestra. La campagna elettorale si concentra su questi equilibri fragili, con pochi giorni rimasti. Le alleanze e le divergenze interne potrebbero determinare l’esito del voto. La situazione resta molto incerta, con nessuna delle parti che può dare per scontato il risultato.

? Domande chiave Chi potrebbe offrire il sostegno decisivo a Corazza per vincere?. Come influirà lo strappo tra Giampieri e Parroccini sul centrodestra?. Perché la mediazione provinciale rischia di fallire in soli sette giorni?. Quali conseguenze avrà la frammentazione delle liste sul nuovo sindaco?.? In Breve Corazza ha ottenuto il 39,16% dei voti al primo turno.. Fratelli d'Italia valuta le manovre dopo lo strappo tra Giampieri e Parroccini.. Le nuove alleanze devono essere formalizzate entro sette giorni dal primo turno.. Mediazioni a livello provinciale tentano di ricucire le divergenze tra le famiglie politiche.. A Civita Castellana, in vista del ballottaggio per le elezioni comunali, la politica locale sembra trasformarsi nel classico scenario di un film di Monicelli dove i parenti si scontrano e corrono tra le pieghe del potere. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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