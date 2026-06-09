D’Amico firma e la Roma si muove | 40 milioni per Greenwood rinnovi a cascata e un top player in uscita per fare cassa

D’Amico ha firmato il contratto e la Roma si sta preparando per annunciare l’acquisto di Greenwood, per il quale sono stati spesi 40 milioni di euro. Nei prossimi giorni ci saranno anche rinnovi contrattuali e una cessione importante di un giocatore top per fare cassa. Il contratto di D’Amico è pronto da due settimane, e l’unico passaggio mancante è il via libera ufficiale dell’Atalanta.

Il contratto è pronto da due settimane, la firma è questione di ore. Tony D’Amico aspetta solo il via libera definitivo dell’ Atalanta per mettere nero su bianco sul triennale che lo legherà alla Roma. Come scrive F. Balzani su Leggo, una volta arrivato l’annuncio ufficiale del nuovo ds scatteranno a cascata quelli per i rinnovi di Dybala, Pellegrini, Cristante e Mancini. E probabilmente anche quello di Celik, per il quale resta ancora una piccola distanza da limare. Un domino di firme che la Roma vuole chiudere il prima possibile per liberare la testa e concentrarsi sul mercato in entrata. Greenwood, la strada si libera: Roma parte da 40 milioni. Il ritiro del Fenerbahce dalla corsa – conseguenza diretta della sconfitta di Safi alle presidenziali del club turco – e il disinteresse dell’ Atletico Madrid, orientato su altri profili, hanno sgombrato il campo dalla concorrenza principale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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