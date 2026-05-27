La Roma pianifica il futuro da Champions tra la firma di Tony D’Amico e i rinnovi dei big

La Roma ha firmato con Tony D’Amico e sta rinnovando i contratti dei giocatori principali. La società sta pianificando la prossima stagione di Champions League, concentrandosi sul rafforzamento della dirigenza e sulla tutela dei calciatori più importanti. La strategia mira a consolidare la rosa e a prepararsi per le competizioni europee.

La Roma ha avviato la pianificazione strategica per la prossima stagione europea concentrando le proprie manovre sul riassetto dirigenziale e sul blindaggio dei calciatori chiave della rosa. All’indomani dei festeggiamenti per la qualificazione in Champions League, come riportato in un approfondimento giornalistico firmato da Il Messaggero, il vicepresidente Ryan Friedkin è rimasto in Italia per guidare le operazioni di mercato in prima persona, mentre l’allenatore Gian Piero Gasperini si è concesso qualche giorno di riposo a Torino con la propria famiglia prima di rientrare nella Capitale. I vertici del club giallorosso intendono accelerare i tempi per definire formalmente l’ingaggio del nuovo direttore sportivo e stabilizzare la situazione contrattuale dei principali leader del gruppo, garantendo continuità tecnica al progetto sportivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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