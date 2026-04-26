Dal 26 al 28 aprile, in Basilicata, si svolge una manifestazione dedicata al 150° anniversario di Nicola Romeo, figura storica legata all’Alfa Romeo. L’evento si svolge tra i paesi di Montalbano Jonico e Montemurro, e fa parte del calendario delle attività ASI 2026. La celebrazione si concentra su iniziative culturali e commemorative legate alla vita e alle opere di Romeo nella regione lucana.

? Cosa sapere La Basilicata celebra dal 26 al 28 aprile il 150° anniversario di Nicola Romeo.. L'evento tra Montalbano Jonico e Montemurro rientra nel calendario ASI 2026.. L’assessore regionale alla Salute, Cosimo Latronico, ha aperto oggi le celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Nicola Romeo con un intervento focalizzato sul legame tra l’ingegno del fondatore dell’Alfa Romeo e le radici lucane tra Montalbano Jonico e Montemurro. Le manifestazioni, che si protrarranno dal 26 al 28 aprile, sono state pensate per onorare la memoria di un uomo che ha saputo trasformare la tenacia dei suoi luoghi d’origine in un successo industriale di portata mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicola Romeo: il genio dell’Alfa Romeo torna tra le radici lucane

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